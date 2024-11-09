В парке «Краснодар» появились новые объекты

На крышу Энергоцентра, где раньше располагался арт-объект «Солнечная система», вновь открыт доступ. Она превратилась в прекрасный зеленый сад с лавандой, розами, бересклетом. Озеленители еще не завершили работы. Когда там появится подсветка, будет очень красиво.