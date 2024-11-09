В парке «Краснодар» появились новые объекты

Парк Галицкого продолжает осенне-зимнее преображение. В нем появляются новые декоративные элементы. Идет активная подготовка к новогодним праздникам.
На газонах в Роще Лагерстремии устанавливают арт-объекты в виде белых воздушных шаров, которые станут частью новогодней иллюминации. На вечнозеленых деревьях тоже появились шары и светящиеся звезды, а на кустарниках — красивые бабочки. Здания украсили гирляндами. Завершается установка электрического шалфея.
На крышу Энергоцентра, где раньше располагался арт-объект «Солнечная система», вновь открыт доступ. Она превратилась в прекрасный зеленый сад с лавандой, розами, бересклетом. Озеленители еще не завершили работы. Когда там появится подсветка, будет очень красиво.