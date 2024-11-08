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Александр Лукашенко сказал об интеллектуальном потенциале Беларуси

Президент Беларуси сказал, чем страна должна компенсировать трудности.

Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко на фестивале «Дожинки» в Полоцке Витебской области сказал об интеллектуальном потенциале Беларуси. Как сообщает БелТА, по словам президента, именно интеллектуальный потенциал должен помочь компенсировать все трудности, которые страна испытывает из-за отсутствия природных преимуществ.

«Интеллектуальный потенциал Беларуси колоссален. Наша страна относится к государствам с очень высоким уровнем человеческого развития — у нас нет глупых людей. Именно интеллектуальные технологии должны стать локомотивом прогресса», — сказал Александр Лукашенко.

Также глава государства заявил, что именно интеллектуальные технологии должны стать в Беларуси локомотивом прогресса. Высокотехнологичные проекты с высочайшей степенью автоматизации и роботизации помогут вернуть молодых специалистов в село. И социальный пакет, который Александр Лукашенко поручил для молодежи разработать в Беларуси.

Ранее мы сообщали, что молодой водитель на Брестчине вылетел с дороги и травмировал 11-летнего ребенка.

А еще дедушка на «Москвиче» врезался в BMW в Гомельской области, погибли двое.