Александр Лукашенко сказал об интеллектуальном потенциале Беларуси

Также глава государства заявил, что именно интеллектуальные технологии должны стать в Беларуси локомотивом прогресса. Высокотехнологичные проекты с высочайшей степенью автоматизации и роботизации помогут вернуть молодых специалистов в село. И социальный пакет, который Александр Лукашенко поручил для молодежи разработать в Беларуси.