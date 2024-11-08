Ростовчанам назвали отвественного за порчу общего имущества дома

В Госдуме рассказали, кто теперь отвечает за порчу общедомового имущества. Об этом сообщили в NEWS.ru.
С ноября этого года в ГК РФ внесли статью 259.4 «Бремя содержания общего имущества». Глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов объяснил, кто понесет ответственность за порчу имущества дома.
По словам специалиста, теперь это бремя ляжет на плечи собственника, по вине которого произошло повреждение общего имущества дома. Виновник должен возместить ущерб лично.
Отметим, что это важно знать и тем, кто сдает свое жилье.