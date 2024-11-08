Ростовчанам назвали отвественного за порчу общего имущества дома

С ноября этого года в ГК РФ внесли статью 259.4 «Бремя содержания общего имущества». Глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов объяснил, кто понесет ответственность за порчу имущества дома.