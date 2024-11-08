Ростовчанам не советуют слишком коротко стричь ногти

— Чрезмерно короткие ногти приводят к неприятным последствиям для здоровья, особенно в области ногтевого ложа и кожи вокруг ногтя. Одна из основных проблем при чрезмерно короткой стрижке ногтей — это боль и воспаление ногтевого ложа, — объяснила врач.