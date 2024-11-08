Ростовчанам не советуют слишком коротко стричь ногти

Врач рассказала, чем опасна привычка очень коротко стричь ногти. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на терапевта Зарему Тен.
Медик предупредила, что такая привычка может привести к воспалению и инфекции. Если травмировать ногтевое ложе, то возникнет болезненное ощущение, особенно при носке обуви.
— Чрезмерно короткие ногти приводят к неприятным последствиям для здоровья, особенно в области ногтевого ложа и кожи вокруг ногтя. Одна из основных проблем при чрезмерно короткой стрижке ногтей — это боль и воспаление ногтевого ложа, — объяснила врач.
Отметим, что ногтевое ложе — это чувствительная ткань, которая находится под ногтем.