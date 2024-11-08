Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанам не советуют слишком коротко стричь ногти

Терапевт Тен рассказала ростовчанам, почему нельзя коротко стричь ногти.

Источник: Комсомольская правда

Врач рассказала, чем опасна привычка очень коротко стричь ногти. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на терапевта Зарему Тен.

Медик предупредила, что такая привычка может привести к воспалению и инфекции. Если травмировать ногтевое ложе, то возникнет болезненное ощущение, особенно при носке обуви.

— Чрезмерно короткие ногти приводят к неприятным последствиям для здоровья, особенно в области ногтевого ложа и кожи вокруг ногтя. Одна из основных проблем при чрезмерно короткой стрижке ногтей — это боль и воспаление ногтевого ложа, — объяснила врач.

Отметим, что ногтевое ложе — это чувствительная ткань, которая находится под ногтем.