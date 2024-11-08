Стихийных свалок — на целую «Ростов Арену»: Алексей Логвиненко попросил ростовчан не оставлять мусор рядом с контейнерами

Во время расширенного планерного совещания в администрации города с участием прокурора города Олега Фрикеля участники подняли важную для города проблему — регулярное появление свалочных очагов вокруг контейнерных площадок. О масштабах нарушений, затраченных из-за этого средствах на поддержание донской столицы в чистоте и о мерах борьбы с таким явлением рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ МОГЛИ ПОЧТИ ЗАХЛАМИТЬ СТАДИОН.
Как отметил Алексей Валентинович, вопрос свалочных очагов вокруг контейнерных площадок находится у городских властей на особом контроле. При этом глава подчеркнул, что уборка мусора, который скапливается вокруг контейнеров, не входит в единый тариф регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
— Все, что образуется на прилегающей территории, мы убираем за счет бюджета в рамках муниципального контракта. Так, с начала текущего года с территории города собрано и вывезено более 400 тысяч кубических метров отходов, тогда как за весь прошлый год — чуть более 380 тысяч кубометров.
Для сравнения: строительный объем стадиона «Ростов Арена» — 605 тысяч кубометров. Это все равно что забросать спортивный объект, принимавший матчи мундиаля в 2018 году, мусором на две трети!
Надо сказать, что в этом году на вывоз несанкционированных свалочных очагов было направлено почти 400 миллионов бюджетных рублей. Эти же деньги можно было потратить на благоустройство дворов, строительство детских и спортивных площадок, ремонт школ.
ПРОСЯТ КОММУНАЛЬЩИКОВ ВЫЕЗЖАТЬ ЧАЩЕ.
Городские власти проанализировали ситуацию и выяснили, что среди основных причин образования свалочных очагов вокруг контейнеров вовсе не в том, что жильцам близлежащих домов некогда донести мусор до площадки. Специалисты определили, что дело в недостаточно частом вывозе крупногабаритных отходов, а также незаконная деятельность так называемых «серых возчиков», а уже в-третьих несознательность некоторых граждан, которые не доносят мусор до контейнеров.
Напомним, «серыми возчиками» в донской столице называют тех людей, которые работают в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами без лицензии и оказывают на платной основе услуги по вывозу мусора, но выгружают его в непредназначенных для этих целей места. Тот же строительный мусор из чьей-то квартиры такой «серый возчик» отвезет не на мусорный полигон, а свалит все у контейнерной площадки в соседнем квартале.
— Мы обратились в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области с просьбой о внесении изменений в соглашение с региональным оператором, чтобы крупногабаритные отходы вывозились не реже раза в двое суток, причем независимо от температурного режима на улице.
400 МИЛЛИОНОВ НА МУСОР ВМЕСТО БЛАГОУСТРОЙСТВА.
По словам Алексея Логвиненко, город также проводит необходимую работу для того, чтобы число стихийных свалок сократить.
— Со своей стороны, для улучшения санитарного состояния города мы постоянно обновляем контейнеры, увеличиваем число контейнерных площадок, расположенных на муниципальной земле.
В заключение глава администрации призвал жителей донской столицы к бережному отношению к родному городу, чтобы общими усилиями — и властей, и коммунальщиков, а также тех, кто живет в этом городе, вместе сохраняли Ростов-на-Дону чистым.
— Прошу бережнее относиться к нашему любимому городу, не пользоваться услугами «серых возчиков» и выбрасывать мусор только в специально отведенных для этих целей местах!
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБУСТРОЯТ БОЛЕЕ 70 ПЛОЩАДОК.
Что будет сделано еще для чистоты в донской столице? Как уточнил глава администрации города, в этом году за счет бюджета дополнительно обустроят более 70 площадок в рамках единой концепции.
Это будут надежные конструкции с крышей и дверцами и со специальным отсеком для крупногабаритных отходов. Завершить эту работу должны до конца ноября. Кроме того, администрации районов закупили в этом году более тысячи новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, и 800 из них уже установлены. Часть пойдет на замену старых.