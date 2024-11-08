Стихийных свалок — на целую «Ростов Арену»: Алексей Логвиненко попросил ростовчан не оставлять мусор рядом с контейнерами

Напомним, «серыми возчиками» в донской столице называют тех людей, которые работают в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами без лицензии и оказывают на платной основе услуги по вывозу мусора, но выгружают его в непредназначенных для этих целей места. Тот же строительный мусор из чьей-то квартиры такой «серый возчик» отвезет не на мусорный полигон, а свалит все у контейнерной площадки в соседнем квартале.