Курганские власти назвали вырванной из контекста фразу губернатора о диаспорах

«Ведь вы, приезжая в мусульманскую страну, не будете распивать там спиртные напитки, если у них это не принято, и домогаться местных женщин, потому что вас либо отправят в зиндан, либо отрубят руку. Тогда, значит, приезжая к нам, не нужно приставать к нашим женщинам и продавать наркотики нашим детям. Если на это не наступает достаточно быстрый и неотвратимый ответ, тогда люди истолкуют, что это делать можно», — пояснил Шумков.