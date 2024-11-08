«Жду ваших комментариев и предложений»: Юрий Слюсарь поприветствовал жителей Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поприветствовал жителей Ростовской области. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети 8 ноября. Отметим, что это первая публикация врио губернатора в телеграм-канале.
Сейчас врио губернатора занимается изучением актуальных вопросов. Он отметил, что ему важно получать обратную связь от жителей Донского региона.
— Буду рассказывать здесь о своей работе, планах и решениях для развития Ростовскои области. Сейчас изучаю актуальные для региона вопросы. Жду ваших комментариев и предложений, — поделился Юрий Слюсарь.
За несколько минут первый пост собрал тысячи просмотров и сотни комментариев от жителей Ростовской области. Многие поздравили Юрия Борисовича с новой должностью и пожелали плодотворной работы.
— Желаю вам удачи и процветания на новом месте, — прокомментировала пост одна из жительниц Ростовской области.
— Здравствуйте! Надеемся на плодотворный результат!!! Поздравляем с должностью! — отреагировал подписчик.
— Успешной Вам работы! — написал дончанин.
Жители Ростовской области также рассказали о проблемах, которые их волнуют. Дончане задавали вопросы о состоянии дорог, системе ливневой канализации, транспорте и многие другие.
— Добрый день. Хочется ровных и безопасных дорог и развития городского трамвая, — поделился дончанин.
— Здравствуйте, думаю, самое проблемное сейчас — транспорт, ливневки и чистота города! Желаю вам успехов, — рассказал другой житель региона.
Напомним, Юрий Слюсарь был назначен врио губернатора Ростовской области в начале недели. В первые дни работы на новой должности он подписал несколько указов и законов.
— Среди утвержденных документов — региональные законы о поддержке участников спецоперации, о создании условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, об индексации социальных выплат для семей с детьми и другие, — говорится на сайте регионального правительства.