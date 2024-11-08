«Чувствую себя заново рожденным»: «Красавчик» Тиль Швайгер пообещал вернуться в Беларусь

Также Тиль Швайгер поделился своими планами на будущее. В его задумках — три проекта: один из них рекламный ролик, второй — полноценный фильм (а Швайгер не только успешный актер, но и режиссер 18 фильмов, а еще сценарист и продюсер, — ред.), третий же — сериал про выживание в Германии.