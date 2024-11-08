«Чувствую себя заново рожденным»: «Красавчик» Тиль Швайгер пообещал вернуться в Беларусь

В Беларуси почти две недели снимали ролик о дрифте. Брест, Гомель, Могилев, Гродно, Минск — вот неполный список городов, где побывала съемочная группа. А главной звездой проморолика стал немецкий актер Тиль Швайгер, известный по фильмам «Достучаться до небес», «Мед в голове», «Босиком по мостовой», «Красавчик», который 6 октября специально прилетел в Беларусь для участия в съемках.
Как признался сам артист на пресс-конференции, прошедшей в один из съемочных дней, он легко принял приглашение организаторов сняться в проморолике. Оказывается, дрифт — давняя любовь знаменитого немца и он даже учился ему на специальных курсах в Финляндии. Поэтому идея показать свои навыки дрифтинга на экране очень ему импонировала. Результатом съемок Тиль остался доволен.
«Вам точно понравится то, что вы увидите!» — заявил он собравшимся журналистам.
Артист — давний поклонник дрифтинга, поэтому принял участие в съемках. Фото: БелТА.
Поделился «Красавчик» и своими впечатлениями от Беларуси, о которой он «слышал только хорошее», но где за свои 60 лет побывал впервые. Тогда как в соседней России он был не менее десяти раз.
Например, его очень тронула теплая встреча, которую ему оказали в Минске. А еще Тиль за два проведенных в стране дня высоко оценил вкусную белорусскую еду, культуру и дружелюбие местных жителей, которые, по его мнению, постоянно улыбаются.
«Особенно хочу отметить белорусское гостеприимство. Мне предоставили доктора, который прописал витамины. После них я чувствую себя заново рожденным», — признался Швайгер и пообещал, что обязательно еще раз приедет в Беларусь.
«Абсолютно точно! Мне очень понравилось», — заверил гость из Германии своих поклонников.
Тиль Швайгер прилетел в Беларусь 6 октября, но уже успел оценить ее достоинства. Фото: БелТА.
Также Тиль Швайгер поделился своими планами на будущее. В его задумках — три проекта: один из них рекламный ролик, второй — полноценный фильм (а Швайгер не только успешный актер, но и режиссер 18 фильмов, а еще сценарист и продюсер, — ред.), третий же — сериал про выживание в Германии.
Напоследок Тиль Швайгер пожелал белорусам верить в свою мечту и радоваться за других.
«Если вы эгоистичны и не можете искренне радоваться успехам окружающих, это только разрушит вас», — сказал актер на прощание.
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Тиль Швайгер пожелал белорусам верить в свою мечту и радоваться за других. Фото: БелТА.