Что можно и нельзя делать в Несторов день 9 ноября в Зарок на Параскеву

Православная церковь 9 ноября вспоминает святого Нестора Летописца. В народе принято праздновать Несторов день. Но есть и еще одно название — Зарок на Параскеву. Согласно приметам, с указанного дня открывали санный путь.
Что нельзя делать 9 ноября.
День не подходит для того, чтобы давать деньги в долг. Считалось, что их так и не вернут. Не рекомендуется делать рискованные поступки. Все дело в том, что это грозит проблемами со здоровьем. Нельзя ругаться, провоцировать ссоры.
Что можно делать 9 ноября.
По традиции, в указанный день давали разные обещание, то есть речь идет про зарок, а также завершали делать. Предки верили, что если сделать все до полуночи, то желания исполнятся и будет благополучие.
Согласно приметам, иней не деревья предупреждает о том, что будет мороз. В том случае, если дует сильный ветер, то ждали осадков в виде снега или дождя.
Кстати, белорусов предупредили о дождях, тумане и гололеде в субботу 9 ноября 2024 года.
Ранее мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
А еще минские универмаги назвали даты скидок и акционные товары в ноябре 2024.