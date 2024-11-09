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Что можно и нельзя делать в Несторов день 9 ноября в Зарок на Параскеву

Узнали, что можно и нельзя делать 9 ноября, когда празднуют Несторов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 ноября вспоминает святого Нестора Летописца. В народе принято праздновать Несторов день. Но есть и еще одно название — Зарок на Параскеву. Согласно приметам, с указанного дня открывали санный путь.

Что нельзя делать 9 ноября.

День не подходит для того, чтобы давать деньги в долг. Считалось, что их так и не вернут. Не рекомендуется делать рискованные поступки. Все дело в том, что это грозит проблемами со здоровьем. Нельзя ругаться, провоцировать ссоры.

Что можно делать 9 ноября.

По традиции, в указанный день давали разные обещание, то есть речь идет про зарок, а также завершали делать. Предки верили, что если сделать все до полуночи, то желания исполнятся и будет благополучие.

Согласно приметам, иней не деревья предупреждает о том, что будет мороз. В том случае, если дует сильный ветер, то ждали осадков в виде снега или дождя.

Кстати, белорусов предупредили о дождях, тумане и гололеде в субботу 9 ноября 2024 года.

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