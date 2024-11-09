9 ноября 2024-го 95-летний юбилей празднует композитор Александра Пахмутова, которая написала музыку ко многим популярным песням, ставшим знаковыми в судьбах белорусских звезд. А главное волшебную мелодию «Беловежской пущи», ставшей одним из символов Беларуси. И у этой песни в этом году также юбилей — 50 лет.
Дружба с Лученком и совет от Машерова.
Когда произносишь имена Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, в душе возникает ни с чем не сравнимое ощущение теплоты. Супружеская пара композитора и поэта написала две песни, которые современным языком назвали бы хитами. Но сказать так о «Беловежской пуще» и «Белоруссии» — словно бульдозером проехаться по заповедному лесу. Эти песни вне времени и музыкальных чатов, они проросли в белорусской земле и существуют в ее атмосфере.
И написаны были после того, как Пахмутова и Добронравов вдохновились природой Беловежской пущи и Нарочанского края.
Первые ростки появились еще в 1960-х, когда крепкая дружба связала творческую чету с белорусским композитором Игорем Лученком. Пахмутова и Добронравов нередко приезжали в Минск на концерты и гостили у Лученка, и даже побывали на его малой родине — в Марьиной Горке.
Николай Добронравов и Александра Пахмутова были большими друзьями Игоря Лученка. Фото: Юрий ИВАНОВ.
В 1973 году в Минске прошел всесоюзный конкурс на лучшее исполнение советской песни, на котором первую премию получили «Песняры». Председателем жюри была Пахмутова, а Добронравов — членом жюри. Тогда же состоялось их знакомство с первым секретарем ЦК КПБ Петром Машеровым.
Глава республики, как вспоминала Александра Николаевна, уговорил их съездить в Беловежскую пущу, где супруги никогда не были. Вот там-то — в заповедной дали и родился заповедный напев.
«В Беловежской пуще мы перенесли неповторимое чувство восхищения».
Композитор и поэт приехали в Беловежскую пущу летом 1974-го. Принял их как самых дорогих гостей директор Степан Кочановский. Он был человек влюбленный в свое дело и отлично знавшим пущу. Степан Болеславович и его коллеги показал супругам заповедный лес, будто окунув их в другой мир.
Пахмутова и Добронравов обняли 700−800-летние дубы, прошлись по тропинкам древнего леса, увидели стада зубров и оленей…
В книге отзывов музея они оставили запись: «Впервые посетив это истинное чудо природы — Беловежскую пущу, мы перенесли неповторимое чувство восхищения и радости».
Кочановский прочитал супругам свои стихи, посвященные пуще, и предложив Пахмутовой положить на них музыку. Александра Николаевна объяснила директору, что пишет музыку только к стихам своего мужа. Говорят, что тогда Кочановский сказал, что не отпустит Добронравова, пока тот не напишет стихи о пуще. И он написал слова, которыми мы сейчас восхищаемся.
Неприметной тропой пробираюсь к ручью,
Где трава высока, там, где заросли гуще.
Как олени с колен, пью святую твою.
Родниковую правду, Беловежская пуща.
Это Николая Добронравов писал про себя, слыша в пуще шум заповедного леса. А мелодию Пахмутова сочинила полгода спустя в Москве.
«Звучала “Пуща” вместо побудки и отбоя повсюду».
Песню «Беловежская пуща» пели и до «Песняров», но именно Владимир Мулявин с ансамблем сделали из нее шедевр. Песня ушла в народ, ее постоянно крутили на радио. А что такое радио в СССР? Это единовременная аудитория в миллионы человек от Бреста до Сахалина. Первый ее исполнитель в «Песнярах» — Юрий Денисов, а наиболее известный — Валерий Дайнеко.
Этот состав «Песняров» называют золотым. Фото: Юрий ИВАНОВ (Архив КП).
В книге «Песняры. Я роман с продолженьем пишу» заслуженный артист Беларуси, один из сооснователей ансамбля Владислав Мисевич рассказывал:
«Помню, Володя Мулявин с Шуриком Демешко вскоре после премьеры этой работы оказались на Новый год в самой Беловеже в компании с космонавтом Германом Титовым. Ребята рассказывали, что звучала “Пуща” вместо побудки и отбоя повсюду, а сотрудники знали текст наизусть».
Аранжировку этой композиции, как и «Белоруссии», делал в «Песнярах» Анатолий Гилевич. Мулявин предложил вставить фрагмент на окарине — миниатюрном духовом инструменте.
«У нее такой естественный звук, что сразу представляешь этот вечный лес, — вспоминал Мисевич. — Вова знал, что у меня этот инструмент давно лежал без дела: на гастролях в Молдове купил ее у местного мастера, у которого (а он обсуживал все местные оркестры и ансамбли) кто-то не забрал заказ. Я ещё удивился, что за кусок глины он мне подсовывает, но послушал — и всё: беру!».
Так Мисевич нашел для себя запоминающуюся сольную партию в песне.
«А у песни появились узнаваемые всеми “позывные”. Волею Мулявина и благодаря тому, что не было подходящих электронных звуков в наших простейших электроорганах», — объяснял музыкант.
На запись песни в студию к «Песнярам» приехали Пахмутова и Добронравов.
«Запомнилось: никаких возражений или несогласия с их стороны с “песняровской” трактовкой — предельная корректность и терпение. Даже какие-то легкие изменения в аккордах прошли».
Александра Николаевна называла версию «Беловежской пущи» в исполнении «Песняров» вполне самостоятельной вместе с ее авторской редакцией.
Мисевич, вспоминая время проведенное с Пахмутовой и Добронравовым, говорит о них как о простых, душевных и открытых людях. «А уж в профессии — абсолютно честные и непререкаемые авторитеты», — добавил музыкант.
Пахмутова и Добронравов побывали не только в Беловежской пуще, они путешествовали по разным уголкам Синеокой, благодаря чему родился еще один шедевр с запоминающимся припевом «Молодость моя Белоруссия».
И снова Николай Добронравов снова не просто так это написал, он это видел и чувствовал:
Белый аист летит, над белесым Полесьем летит.
Белорусский мотив в песне вереска, в песне ракит.
Все земля приняла — и заботу, и ласку, и пламя.
Полыхал над землей небосвод, как багровое знамя.
Эту песню только в составе «Песняров» пели несколько солистов. Наиболее известно исполнение Леонида Борткевича. А дольше всего слова «Белый аист летит…» звучали в этом легендарном ВИА из уст Игоря Пени. «Белоруссию» и другие артисты из Беларуси — к примеру, ансамбли «Сябры» и «Верасы».
Кстати, «Сябры» благодаря песне на музыку Пахмутовой и стихи Добронравова «Гимн Земле» стали лауреатами Всесоюзного конкурса советской песни 1977 года.
Пахмутова и Добронравов были в Беларуси главными гостями на музыкальных фестивалях.
У творческого дуэта — долгий роман с Беларусью. Уже в независимой Беларуси Добронравов и Пахмутова были главными гостями на музыкальных фестивалях — на первом «Славянском базаре» в Витебске в 1992 году и на первом «Золотом шлягере» в Могилеве в 1995 году. И после не один раз приезжали на эти фестивали.
К огромному сожалению, Николай Николаевич Добронравов ушел из жизни 16 сентября 2023 года, не дожив двух месяцев до 95-летия. Ранее мы вспоминали главные песни на стихи Николая Добронравова, исполненные белорусскими звездами.
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