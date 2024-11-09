«У нее такой естественный звук, что сразу представляешь этот вечный лес, — вспоминал Мисевич. — Вова знал, что у меня этот инструмент давно лежал без дела: на гастролях в Молдове купил ее у местного мастера, у которого (а он обсуживал все местные оркестры и ансамбли) кто-то не забрал заказ. Я ещё удивился, что за кусок глины он мне подсовывает, но послушал — и всё: беру!».