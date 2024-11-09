Белорусская теннисистка Арина Соболенко осталась без финала итогового турнира WTA. Первую на сегодняшний день ракетку мира на пути к победе остановила американка Кори (Коко) Гауфф, которая в мировом рейтинге находится на третьем месте. Соболенко уступила ей в двух сетах 6:7 (4:7) 3:6.
Впрочем, до этого поражения в полуфинале итогового турнира WTA белоруска уступила спортсменке из Казахстана Елене Рыбакиной. И хотя матч уже ничего не решал, однако послужил тревожным звоночком для тех, кто верил в победу Арины Соболенко на корте в Эр-Рияде.
К слову, Коко Гауфф — неудобная соперница для белорусской спортсменки. Из девяти встреч Соболенко проиграла американке уже пять.
Ранее мы писали, что произошло после поражения Арины Соболенко от Елены Рыбакиной из Казахстана: «Предстоит научиться, как сохранять голод, когда единственная мотивация — очки и деньги».
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