Арина Соболенко осталась без финала итогового турнира WTA

Впрочем, до этого поражения в полуфинале итогового турнира WTA белоруска уступила спортсменке из Казахстана Елене Рыбакиной. И хотя матч уже ничего не решал, однако послужил тревожным звоночком для тех, кто верил в победу Арины Соболенко на корте в Эр-Рияде.