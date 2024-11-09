WSJ: Трамп в беседах с лидерами стран ЕС не давал обязательств по Украине

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в разговорах с руководителями государств ЕС не озвучил «каких-либо обязательств» относительно ситуации на Украине, пишет The Wall Street Journal.
«Трамп во время телефонных разговоров не давал обязательств по Украине, он в основном слушал и задавал вопросы», — говорится в публикации.
По данным издания, Трамп, одержав победу на выборах президента США, беседовал со многими лидерами Евросоюза.
В частности, он провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Беседа продолжалась 25 минут. Французский лидер убеждал Трампа в том, что «любое дипломатическое взаимодействие» с РФ должно привести к «уступкам» с российской стороны.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что проявленная слабость в отношении РФ может дать «сигнал» остальному миру, в том числе КНР. Кроме того, должностные лица ЕС намекают Трампу, что победа Российской Федерации в украинском конфликте может стать «политическим ударом».
Ранее сообщалось, что Макрон упрашивал Трампа добиваться уступок от РФ в случае переговоров по Украине.