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Что произошло в Иркутске в ночь на 9 ноября 2024: последние новости

Неизвестные подожгли квартиру в Тайшете.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

22 человека спасли на пожаре в многоэтажке в Тайшете.

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