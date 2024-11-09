Что произошло в Иркутске в ночь на 9 ноября 2024: последние новости

22 человека спасли на пожаре в многоэтажке в Тайшете.
Пламя охватило одну из квартир на первом этаже. Причиной пожара стал поджег, сейчас правоохранители ищут виновного.
Корова напала на двухлетнюю девочку во время выгула в Боханском районе.
Животное находилось на улице без сопровождение хозяина. Ребенок получил травмы после нападения, его семья обратилась за помощью в прокуратуру.
Рейс до Бодайбо задержали в Иркутске на два дня из-за непогоды.
Лайнер должен отправиться по запланированному маршруту 10 ноября 2024. А пока прокуратура проконтролирует, чтобы пассажиров обеспечили питанием и временным жильем.