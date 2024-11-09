Причиной кофликта на Украине стала глупость действующего американского лидера Джо Байдена, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.
«Украинский конфликт — это глупость Байдена. Это проблема Европы, а не Америки. Заставьте их выплатить следующие сто миллиардов. С нас достаточно», — написал он в соцсети X*.
Напомним, победу на выборах президента Соединённых Штатов одержал Дональд Трамп. Он неоднократно заявлял, что остановит конфликт на Украине.
Ранее сообщалось, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена намерена срочно направить Киеву последний пакет помощи.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.