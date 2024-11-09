Движение ограничат в районе улицы 8 Марта на севере Москвы с 10 ноября на месяц

«С 10 ноября до 14 декабря съезд с ул. Красковская на ул. Кожуховская, а также участки ул. 8 Марта и местного проезда в районе д. 2А, стр. 1 по 1-му Красковскому проезду будут закрыты для движения. Это связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом перекрытий. Также на участках ул. 8 Марта и Проектируемого проезда № 598 будет недоступна для движения одна полоса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что полное перекрытие введут на участках: съезд с ул. Красковская на Кожуховская (с перепуском движения на вновь построенную дорогу); ул. 8 Марта в районе пересечения с ул. Гоголя; местный проезд в районе вл. 2А, стр. 1 по 1-му Красковскому проезду.
Кроме того, на участке пересечения ул. 8 Марта и ул. Гоголя от д. 40 до д. 42 по ул. 8 Марта одна полоса будет закрыта с сохранением движения по одной-двум полосам в каждом направлении и переразметкой проезжей части. Также на пересечении Проектируемого проезда № 598 и ул. 8 Марта в районе д. 54Б по ул. 8 Марта одну полосу закроют с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении и переразметкой проезжей части. Еще на участке местного проезда от вл. 2А, стр. 1 по 1-му Красковскому проезду до выхода № 1 станции метро «Лухмановская» одна полоса будет закрыта для движения.