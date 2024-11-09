Движение ограничат в районе улицы 8 Марта на севере Москвы с 10 ноября на месяц

Кроме того, на участке пересечения ул. 8 Марта и ул. Гоголя от д. 40 до д. 42 по ул. 8 Марта одна полоса будет закрыта с сохранением движения по одной-двум полосам в каждом направлении и переразметкой проезжей части. Также на пересечении Проектируемого проезда № 598 и ул. 8 Марта в районе д. 54Б по ул. 8 Марта одну полосу закроют с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении и переразметкой проезжей части. Еще на участке местного проезда от вл. 2А, стр. 1 по 1-му Красковскому проезду до выхода № 1 станции метро «Лухмановская» одна полоса будет закрыта для движения.