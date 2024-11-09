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Минобороны: за сутки над регионами РФ уничтожили 19 беспилотников ВСУ

Шесть беспилотников сбиты над Саратовской областью.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны за 24 часа ликвидировали 19 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

В ночное время ВС РФ сбили 17 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Шесть беспилотников были перехвачены над Воронежской областью, ещё шесть — над Саратовской областью. Четыре БПЛА уничтожены в Белгородской области, ещё один беспилотник ликвидирован под Брянском.

Днём российские военные сбили два беспилотных летательных аппарата в Белгородской области.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что часть обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины упала в промышленной зоне в Саратове.