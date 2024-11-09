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Служащие в Росгвардии женщины будут носить шляпы вместо пилоток

Мужчины и женщины в Росгвардии будут носить повседневный синий костюм и повседневные синие брюки.

Служащим в Росгвардии женщинам теперь положено носить шляпы вместо пилоток, говорится в правительственном постановлении, опубликованном на официальном портале информации.

Согласно тексту документа, вместо пилотки предусмотрена шерстяная синяя шляпа с краповыми кантами (красными для высшего начальствующего состава) и кокардой.

Кроме того, постановление устанавливает, что мужчины и женщины в Росгвардии будут носить повседневную форму в виде синего костюма и синих брюк, а начальствующий состав — форму с кантами и лампасами.

В документе также отмечается, что все расходы на внесение изменений будут покрываться без привлечения дополнительных средств из федерального бюджета.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о вступлении трех женщин в формируемый добровольческий отряд «Барс-Белгород».