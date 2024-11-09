Россиянам посоветовали закладывать на выплату ипотеки не более 25% доходов

Экономист напомнил, что максимальная сумма льготной семейной ипотеки для всех регионов составляет 6 млн рублей, для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области действует лимит в 12 млн рублей. Оформить семейную ипотеку могут лица, имеющие одного ребенка в возрасте до 6 лет или двух несовершеннолетних (такой вариант возможен только для 35 регионов), а также семьи, имеющие ребенка-инвалида.