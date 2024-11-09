Россиянам посоветовали закладывать на выплату ипотеки не более 25% доходов

Принимать решение об оформлении семейной ипотеки стоит исходя из возможности обслуживать кредит, на его обслуживание стоит закладывать не более 25%. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Я бы рекомендовал гражданам иметь не менее 50% суммы в качестве первоначального взноса и закладывать на обслуживание ипотеки не более 25% от суммы ежемесячных постоянных доходов. Такой подход позволит защитить себя от трудностей с погашением ипотеки при потере работы или непредвиденных крупных расходах», — сказал экономист.
Также Балынин выразил мнение, что использование потребкредитов и микрозаймов в качестве источника первоначального взноса не является финансово грамотным решением.
Экономист напомнил, что максимальная сумма льготной семейной ипотеки для всех регионов составляет 6 млн рублей, для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области действует лимит в 12 млн рублей. Оформить семейную ипотеку могут лица, имеющие одного ребенка в возрасте до 6 лет или двух несовершеннолетних (такой вариант возможен только для 35 регионов), а также семьи, имеющие ребенка-инвалида.
«Важно отметить, что возраст детей определяется на дату заключения ипотечного договора. Семейную ипотеку можно использовать и для рефинансирования кредита, но только при условии, что она связана с приобретением жилья от застройщика», — подчеркнул Балынин.
Также собеседник aif.ru обратил внимание, что в настоящее время гражданин может получить за всю жизнь только один ипотечный кредит по льготной ставке.
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