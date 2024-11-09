МВД РФ: финский правозащитник Бекман получил российский паспорт

Финский правозащитник Йохан Бекман, ранее ставший обладателем российского гражданства, получил паспорт Российской Федерации.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.
Она отметила, что сотрудники миграционного управления МВД Республики Карелия вручили Бекману российский паспорт.
Напомним, указ о предоставлении ему гражданства был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 октября. Бекман известен своей правозащитной деятельностью, направленной на поддержку России в Финляндии и других европейских странах.
Между тем стало известно о планах итальянского военного корреспондента Андреа Лучиди, работающего в агентстве International Reporters и с 2022 года живущего в Луганской Народной Республике, получить российское гражданство.