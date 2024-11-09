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Захарова оценила рассказ Кулебы о гибели Украины

Кулеба нашёл на столе у Байдена документ о гибели Украины.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в том, что он обнаружил на столе у американского лидера Джо Байдена документ о поражении Киева.

По словам Кулебы, Соединённые Штаты понимали, что Украина погибнет.

«То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — процитировала Захарова заявление дипломата, прозвучавшие в интервью украинскому телеканалу.

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?», — с иронией написала официальный представитель МИД РФ в Telegram.

Напомним, Кулеба заявил, что за два дня до начала специальной военной операции нашёл на столе у Байдена папку, в которой говорилось о тяжёлой ситуации для Украины. Он уточнил, что речь шла о «гибели».