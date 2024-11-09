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Новые учебники по истории для 5−9-х классов включили в федеральный перечень

Учебники получили более 99% положительных оценок.

Источник: Аргументы и факты

Новые учебники по истории для учеников с пятого по девятый классы прошли апробацию в России и получили более 99% положительных отзывов.

По данным Минпросвещения РФ, экспертиза учебников была проведена в октябре 2024 года и охватила более 300 учебных заведений по всей стране.

Научно-методический совет по учебникам при Министерстве подтвердил результаты апробации и бессрочного статуса экспертных заключений, постановив включить учебники в федеральный перечень.

Подготовленные аналитические отчеты содержат процентное соотношение положительных и отрицательных оценок по различным критериям, отмечены также основные замечания. При этом количество положительных оценок составило более 99% по всем критериям для каждого учебника.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России планирует разработать единый учебник по русскому языку для всех школ РФ.