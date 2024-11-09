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Пушков: Европа ждёт, когда Трамп определится с политикой по Украине

Европейские государства «многое поставят на паузу» поставку дальнобойных ракет.

Источник: Аргументы и факты

Европейские государства «многое поставят на паузу» на фоне ожидания действий избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, касающихся ситуации на Украине, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Он уточнил, что, в частности, страны ЕС приостановят поставку дальнобойных ракет.

«Что бы ни говорили в Брюсселе о вечной поддержке Киева, в европейских столицах сейчас многое будет поставлено на паузу, пока Трамп не определится со своей политикой в отношении Украины. Тема дальнобойных ракет, способных бить по территории России, до той поры будет закрыта, что и подтвердил саммит ЕС в Будапеште», — написал Пушков в Telegram.

Сенатор не исключил, что вопрос передачи Киеву дальнобойных ракет «будет закрыт навсегда». По словам Пушкова, это будет зависеть от Соединённых Штатов, а не от стран ЕС и Британии.

«Ни Стармер, ни Макрон не пойдут сейчас на крупные самостоятельные шаги по Украине, не согласованные с будущим руководством США», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Трамп в беседах с лидерами государств ЕС не давал обязательств по Украине.