Пушков: Европа ждёт, когда Трамп определится с политикой по Украине

Европейские государства «многое поставят на паузу» на фоне ожидания действий избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, касающихся ситуации на Украине, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Он уточнил, что, в частности, страны ЕС приостановят поставку дальнобойных ракет.
«Что бы ни говорили в Брюсселе о вечной поддержке Киева, в европейских столицах сейчас многое будет поставлено на паузу, пока Трамп не определится со своей политикой в отношении Украины. Тема дальнобойных ракет, способных бить по территории России, до той поры будет закрыта, что и подтвердил саммит ЕС в Будапеште», — написал Пушков в Telegram.
Сенатор не исключил, что вопрос передачи Киеву дальнобойных ракет «будет закрыт навсегда». По словам Пушкова, это будет зависеть от Соединённых Штатов, а не от стран ЕС и Британии.
«Ни Стармер, ни Макрон не пойдут сейчас на крупные самостоятельные шаги по Украине, не согласованные с будущим руководством США», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Трамп в беседах с лидерами государств ЕС не давал обязательств по Украине.