Пушков: Европа ждёт, когда Трамп определится с политикой по Украине

«Что бы ни говорили в Брюсселе о вечной поддержке Киева, в европейских столицах сейчас многое будет поставлено на паузу, пока Трамп не определится со своей политикой в отношении Украины. Тема дальнобойных ракет, способных бить по территории России, до той поры будет закрыта, что и подтвердил саммит ЕС в Будапеште», — написал Пушков в Telegram.