Актер Никита Кологривый стал соведущим Харламова на Comedy Club

Вместе с Харламовым они высмеяли видеоблогера Эльдара Джарахова и певицу Алену Апину. Харламов, выступая креативным продюсером шоу, объяснил выбор Кологривого, пошутив, что артист раньше критиковал людей через интернет, а теперь может делать это прямо им в лицо.