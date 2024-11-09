Актер Никита Кологривый стал соведущим Харламова на Comedy Club

Никита Кологривый стал временным соведущим Гарика Харламова в шоу Comedy Club, о чем актер сообщил своим подписчикам в Telegram.
Кологривый рассказал, что получил роль ведущего в одном выпуске.
Эфир с участием актера, известного своими скандальными выходками, вышел на ТНТ 8 ноября, где он заменил Павла Волю.
Вместе с Харламовым они высмеяли видеоблогера Эльдара Джарахова и певицу Алену Апину. Харламов, выступая креативным продюсером шоу, объяснил выбор Кологривого, пошутив, что артист раньше критиковал людей через интернет, а теперь может делать это прямо им в лицо.
Ранее заслуженный артист РФ Игорь Гордин высказался о коллеге Никите Кологривом.