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Актер Никита Кологривый стал соведущим Харламова на Comedy Club

Эфир со скандальным актером вышел на телеканале ТНТ вечером 8 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Никита Кологривый стал временным соведущим Гарика Харламова в шоу Comedy Club, о чем актер сообщил своим подписчикам в Telegram.

Кологривый рассказал, что получил роль ведущего в одном выпуске.

Эфир с участием актера, известного своими скандальными выходками, вышел на ТНТ 8 ноября, где он заменил Павла Волю.

Вместе с Харламовым они высмеяли видеоблогера Эльдара Джарахова и певицу Алену Апину. Харламов, выступая креативным продюсером шоу, объяснил выбор Кологривого, пошутив, что артист раньше критиковал людей через интернет, а теперь может делать это прямо им в лицо.

Ранее заслуженный артист РФ Игорь Гордин высказался о коллеге Никите Кологривом.