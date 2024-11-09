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Блогер Лонго: смерть белки Арахиса помогла Трампу стать президентом США

Хозяин белки верит, что Арахис «смог что-то изменить».
Источник: Аргументы и факты

Блогер Марк Лонго, который приручил дикую белку Арахиса, выразил мнение, что усыпление его питомца властями штата Нью-Йорк помогло республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента Соединённых Штатов.

«Возможно, Арахис сыграл свою роль в его победе. Я никогда не узнаю об этом, но я хотел бы сохранить в себе частичку знания о том, что Арахис мог что-то изменить», — сказал блогер с беседе с New York Post.

Кроме того, Лонго поздравил Трампа с победой и пригласил его посетить свой приют для животных, откуда демократы забрали белку, а также енота по кличке Фред.

Блогер добавил, что планирует подать в суд из-за смерти животных.

Напомним, Лонго подобрал белку семь лет назад и начал снимать видеоролики. В департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк заявили, что животное находилось у блогера незаконно. Белку изъяли и усыпили из-за «угрозы бешенства». Кроме того, был усыплён енот, также принадлежавший Лонго.

Американский бизнесмен Илон Маск назвал казнью усыпление белки Арахиса в Нью-Йорке и отметил, что Трамп в случае победы на выборах «спасёт всех белок».