Блогер Марк Лонго, который приручил дикую белку Арахиса, выразил мнение, что усыпление его питомца властями штата Нью-Йорк помогло республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента Соединённых Штатов.
«Возможно, Арахис сыграл свою роль в его победе. Я никогда не узнаю об этом, но я хотел бы сохранить в себе частичку знания о том, что Арахис мог что-то изменить», — сказал блогер с беседе с New York Post.
Кроме того, Лонго поздравил Трампа с победой и пригласил его посетить свой приют для животных, откуда демократы забрали белку, а также енота по кличке Фред.
Блогер добавил, что планирует подать в суд из-за смерти животных.
Напомним, Лонго подобрал белку семь лет назад и начал снимать видеоролики. В департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк заявили, что животное находилось у блогера незаконно. Белку изъяли и усыпили из-за «угрозы бешенства». Кроме того, был усыплён енот, также принадлежавший Лонго.
Американский бизнесмен Илон Маск назвал казнью усыпление белки Арахиса в Нью-Йорке и отметил, что Трамп в случае победы на выборах «спасёт всех белок».