В Новосибирске разработали новый способ синтеза препаратов против рака

В процессе исследования таких соединений ученые обнаружили, что их синтез ведется по исторически устоявшейся технологии, и наработка вещества в больших количествах может быть опасна. «Мы разработали на базе своих же соединений альтернативный подход к синтезу, который избегает стадии, где образуются взрывоопасные соединения. Соответственно, это дает совсем другое направление в развитии таких препаратов», — сказал он.