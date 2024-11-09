NYT: сотрудники штаба Харрис боятся, что не получат зарплату

Сотрудники предвыборного штаба кандидата в президенты Соединённых Штатов Камалы Харрис опасаются, что им не выплатят зарплату, пишет The New York Times.
По их словам, опасение связано со слухами о том, что кампания демократа имеет около 20 миллионов долларов долга после «провальных предвыборных концертов».
«Кампания Камалы Харрис потратила до 20 миллионов долларов на концерты в колеблющихся штатах, что вызвало беспокойство о том, что рядовые сотрудники и поставщики не получат зарплату на фоне информации о том, что кампания находится в долгах на ту же сумму», — говорится в публикации.
Речь идёт о выступлениях Кристины Агилеры, Леди Гаги и других артистов. Кроме того, на одном из мероприятий выступила телеведущая Опра Уинфри.
В материале уточняется, что концерты почти никто не заметил, однако они «проделали существенную брешь в кошельке штаба демократов».
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