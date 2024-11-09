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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 9 ноября 2024

+2 градуса ожидается в Иркутске 9 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 9 ноября 2024 обещает переменную облачность. Осадков не ожидается, воздух прогреется до 0…+2 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть несильный ветер, 4−9 м/с.

Погода в Иркутске 9 ноября 2024.

— Переменная облачность, местами небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказали синоптики о погоде в регионе.

Так в Приангарье обещают −3…+2, однако в некоторых районах похолодает до −4…-9 градусов. Вот что обещает погода в Иркутске 9 ноября 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на улице Октябрьской Революции сделали первый проекционный пешеходный переход. Он стал более заметным по ночам и в непогоду, а значит, это снизит риск дорожно-транспортных происшествий.