Массовые проверки на дорогах Хабаровска проведут сотрудники ГАИ

— Призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, создают опасность для себя и окружающих. Сотрудники Госавтоинспекции готовы принять все необходимые меры реагирования на подобные сообщения, — заявил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.