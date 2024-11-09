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Массовые проверки на дорогах Хабаровска проведут сотрудники ГАИ

Рейды пройдут 9 и 10 ноября.

Источник: Freepik

В эти выходные, 9 и 10 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые и сплошные проверки на дорогах Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Хабаровского края (18+).

Как отмечают в ГАИ, особое внимание будет уделено профилактике и пресечению случаев управления транспортным средством в нетрезвом виде. Рейды пройдут по всей стране — в Ивановской, Тверской, Кировской, Пензенской, Ульяновской областях, Республике Алтай и других регионах России.

Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения.

— Призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, создают опасность для себя и окружающих. Сотрудники Госавтоинспекции готовы принять все необходимые меры реагирования на подобные сообщения, — заявил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Отметим, что массовые проверки на российских дорогах для выявления водителей, севших за руль после употребления алкоголя, проводятся в выходные автоинспекторами регулярно.

ГИБДД