Массовые проверки на дорогах Хабаровска проведут сотрудники ГАИ

В эти выходные, 9 и 10 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые и сплошные проверки на дорогах Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Хабаровского края (18+).
Как отмечают в ГАИ, особое внимание будет уделено профилактике и пресечению случаев управления транспортным средством в нетрезвом виде. Рейды пройдут по всей стране — в Ивановской, Тверской, Кировской, Пензенской, Ульяновской областях, Республике Алтай и других регионах России.
Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения.
— Призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, создают опасность для себя и окружающих. Сотрудники Госавтоинспекции готовы принять все необходимые меры реагирования на подобные сообщения, — заявил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.
Отметим, что массовые проверки на российских дорогах для выявления водителей, севших за руль после употребления алкоголя, проводятся в выходные автоинспекторами регулярно.