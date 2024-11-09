Трибьют Metallica, фигурное катание и симфония в джинсах: чем заняться на выходных в Красноярске

Короткая рабочая неделя позади, теперь красноярцев ждут хмурые выходные.
В субботу, 9 ноября, весь день температура будет ниже нуля — от −3 °C до −2 °C. Будет облачно, без осадков. Также синоптики обещают умеренный ветер с порывами до 9 м/с.
В воскресенье, 10 ноября, будет немногим теплее. К середине дня столбики термометров поднимутся до 0. Утром прояснится, к обеду станет малооблачно. Ветер при этом будет сильным — до 10 м/с.
«Каникулы».
Где: «Синема парк», улица Дубровинского, 1И
Когда: 9 и 10 ноября.
Молодая учительница Таня везет школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Для порядка с ними едет завуч той же школы, Мария Генриховна. Таня не в восторге от начальственного ока, но Мария Генриховна довольно быстро ломает все стереотипы о завучах. В ее лице Таня, наконец, находит себе достойного взрослого — то ли образец для подражания, то ли маму, то ли наставника. Меж тем фестиваль настойчиво требует вернуться в реальность — организаторы требуют изменить название спектакля, афишу, и желательно, мировоззрение. Выбрать путь компромисса ради детей или занять принципиальную позицию? В любом случае Тане и Марии Генриховне придется держать ответ перед двенадцатью подростками, переживающими на фестивале собственные первые драмы.
«Любовь Советского Союза».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Эпицентр», «Mori cinema», «Киномакс», «Дом кино», «Синема парк»
Когда: 9 и 10 ноября.
История о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям. О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле, о времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза.
Metal Maniacs.
Где: Рок-клуб «Сорока», улица Историческая, 111, строение 3
Когда: 9 ноября.
Metal Maniacs — московская Tribute-группа, исполняющая песни Metallica. Группа ставит своей целью максимально качественное и достоверное воспроизведение музыки Metallica, и особенно воссоздания атмосферы ранних лет существования.
Кроме тщательного и профессионального подхода к звучанию, коллектив также старается не забывать об элементах внешнего сходства и деталях визуального шоу.
Симфония в джинсах: русский рок.
Где: Гранд холл Сибирь, улица Авиаторов, 19
Когда: 9 ноября.
В концерте «Симфония в джинсах: русский рок» принимают участие солисты и симфонический оркестр Хакасской республиканской филармонии под управлением маэстро Вячеслава Инкижекова. Это будет уже четвёртое выступление музыкантов из Хакасии перед красноярскими ценителями симфонического рока. На этот раз в программе концерта будут лучшие композиции отечественных рок-групп — Ария, Король и Шут, Агата Кристи, Гарик Сукачев и Неприкасаемые, Парк Горького, Наутилус, Крематорий, АукцЫон и др.
Гран-при России по фигурному катанию.
Где: Кристалл арена, улица Партизана Железняка, 42
Когда: 9 и 10 ноября.
В Красноярске 9 и 10 ноября пройдет III этап гран-при России по фигурному катанию. Спортсмены разыграют награды во всех четырех видах катания — одиночном (женском и мужском), парном катании и танцах на льду.
Джейн Эйр.
Где: Музыкальный театр, проспект Мира, 129
Когда: 9 ноября.
Захватывающие дух трёхмерные декорации, элегантные, изысканные костюмы, на создание которых вдохновили старинные английские издания мод, — заслуга Екатерины Крюковой. Особого очарования и нежности постановке добавят 2000 белоснежных роз и лилий, украсивших финальную сцену. Неповторимая атмосфера спектакля, безупречный вокал, увлекательные танцы и новые имена талантливых артистов — особый стиль постановочной команды, прославившейся в городе Красноярске работой над мюзиклами «Голубая камея» и «Казанова».
Сибирский литературный треугольник.
Где: Литературный музей имени В. П. Астафьева, улица Ленина, 66
Когда: 10 ноября.
Виктор Астафьев, Василий Шукшин и Валентин Распутин — три выдающихся писателя, три современника, близких друг другу по духу, и не мысливших себя без Сибири. Все они писали о гибели деревни, природе и человеке, вопросах морали и человеческих судьбах.
Участников экскурсии ждёт не только знакомство с творчеством трех писателей-сибиряков, украсивших своими именами вторую половину ХХ века, но и рассказ об их жизни, дружбе, творческом влиянии и взаимодействии: что такое «деревенская проза», как познакомились Астафьев и Распутин, как относился Астафьев к творчеству Шукшина, какое место занимала в их жизни Сибирь и многое другое.