«Стало тяжело дышать»: восьмиклассница из Забайкалья спасла маму и брата от гибели

Густой дым и огонь, полностью охвативший деревянный дом. Крики 14-летней школьницы, которая отчаянно пытается спасти домочадцев… Эта страшная сцена разыгралась около трех часов ночи 1 августа в городе Борзя, что в Забайкалье. Восьмикласснице удалось вывести из огня маму и 22-летнего брата. Ее подвиг не остался незамеченным. В ближайшее время подростка наградят медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Подробности — в материале КП-Иркутск.
Семья долгое время жила в гараже. Фото: личный архив.
Выбиралась через окно.
По предварительной версии, глава семьи не потушил сигарету, когда курил в кочегарке.
— София проснулась из-за того, что стало тяжело дышать. Выбежала на кухню и увидела, что пламя охватило комнату! Не зная, что делать, разбудила старшего брата. Затем подняли меня и бросились ко второй двери. Еле успели выбраться, мне пришлось вылазить через окно, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск мама школьницы Виктория Балагурова.
Пожар начался из-за непотушенной сигареты. Фото: личный архив.
Ко всему прочему семья недавно затеяла ремонт, на улице около дома было много досок, которые только «поддали жару».
— Как только мы выбрались, вызвали пожарных. Они быстро приехали, боролись с огнем около часа. Полыхала кухня, кочегарка и крыша.
Пламя поглотило все, что было дорого Балагуровым. Но самое страшное — оно забрало жизнь любящего мужа и отца двоих детей. 41-летнего главу семьи спасти не удалось, он погиб в пожаре.
Пламя охватило крышу. Фото: личный архив.
Жили в гараже.
После трагедии осиротевшей семье было негде жить. Мама с детьми временно перебрались в гараж неподалеку от дома.
— Друзья сына и соседи помогали, чем могли. Привезли кровати, стол, постельное белье. Оборудовали помещение, насколько это возможно. Поставили обогреватели, поэтому по ночам было не холодно.
Ютиться в таких условиях пришлось 2,5 месяца. В это время обгоревший дом постепенно приводили в порядок, на помощь пришли два брата Виктории. Стройматериалы закупили на деньги, которые отправляли неравнодушные люди. Также пришлось взять кредиты и потратить накопления.
— Одни мы бы не справились. Нас поддерживали даже незнакомые люди, которые просто ехали мимо и увидели столбы дыма. Спрашивали, чем помочь, а после привозили нам одежду, посуду и все то, что может пригодиться в первое время.
Наконец, жилье почти восстановили. Осталось только доделать крышу.
— Конечно, без мужа очень трудно. Но мы держимся и пытаемся быть благодарными за то, что живы. Повезло, что удалось сохранить дом. Пытаюсь смириться и жить дальше, детей на ноги ставить надо, — сдерживая слезы, говорит Виктория.
Софии за героический поступок вручат медаль. Фото: личный архив.
Когда и где будет проходить церемония награждения Софии, семье сообщат позже.
— Сейчас у дочки все хорошо, учится в школе и увлеклась ногтями. Делает их не только себе, но и подругам, очень хорошо получается. Раньше плела из бисера, она у меня творческий ребенок.