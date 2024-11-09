Гинцбург: завершается третья стадия испытаний новой вакцины от туберкулёза

Новая вакцина, предназначенная для защиты от инфицирования туберкулёзом, проходит третью стадию клинических испытаний, заявил руководитель имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Заканчивается третья стадия клинических испытаний вакцины от туберкулёза, новой вакцины. Почему я говорю новой? Потому что 103 года существуют вакцины БЦЖ против туберкулёза, которые мы, в частности, выпускаем, и которыми снабжаются все роддома. Она защищает маленьких детей от тяжёлых диссеминированных форм туберкулёза. Без новой вакцины, которая бы защищала от заражения, справиться с этой инфекцией невозможно», — цитирует его слова ТАСС.
Гинцбург подчеркнул, что туберкулёз после пандемии коронавируса вновь оказался на в первой строчке мире по «летальности среди населения».
Российские учёные создали генно-инженерный препарат, разработанный на основе белков, принимающих участие в «первоначальных стадиях взаимодействия туберкулёза с клетками иммунной системы».
По словам Гинцбурга, третья стадия осуществляется примерно в 50 центрах, в ней участвуют 2,5 тысячи испытуемых. Учёный отметил, что вакцина показывает «очень хорошие результаты». Он выразил уверенность, что регистрационное удостоверение будет получено в конце следующего года.
Ранее Гинцбург заявил, что новая российская вакцина изменит эпидемиологию туберкулёза.