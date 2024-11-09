Гинцбург: завершается третья стадия испытаний новой вакцины от туберкулёза

«Заканчивается третья стадия клинических испытаний вакцины от туберкулёза, новой вакцины. Почему я говорю новой? Потому что 103 года существуют вакцины БЦЖ против туберкулёза, которые мы, в частности, выпускаем, и которыми снабжаются все роддома. Она защищает маленьких детей от тяжёлых диссеминированных форм туберкулёза. Без новой вакцины, которая бы защищала от заражения, справиться с этой инфекцией невозможно», — цитирует его слова ТАСС.