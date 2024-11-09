Созданная ИИ композиция The Beatles поборется с Бейонсе за «Грэмми»

Демоверсия композиции легендарной британской группы The Beatles, восстановленная с применением технологий искусственного интеллекта, будет соревноваться за премию «Грэмми» наряду с треками таких исполнителей, как Бейонсе, Билли Айлиш и Тейлор Свифт.
Газета The Washington Post выразила критику по поводу списка номинантов на премию, отметив, что в конкурсе участвует песня «Now and Then» от The Beatles. По мнению издания, композиция имеет приятную мелодию, но её номинация в категории «Запись года» кажется необоснованной, поскольку, если бы авторство принадлежало менее известному музыканту, произведение, скорее всего, не привлекло бы столь большого внимания.
В публикации также отмечается, что даже если «Now and Then» выиграет, это не худший возможный результат. Более неудачным исходом WP называет потенциальную победу Тейлор Свифт с песней «Fortnight», представленной как «незаинтересованный дуэт с Постом Мэлоуном из её последнего и слабого альбома».
Автор статьи высказывает мнение, что гипотетическая ситуация, в которой Тейлор Свифт обходит The Beatles, выглядит бессмысленной и странной. Неоднозначной газетой названа и номинация Бейонсе, что, по их словам, могло бы даже выглядеть как скрытая попытка подорвать доверие к выбору Академии звукозаписи.
Ранее британская рок-группа The Cure выпустила первый за последние 16 лет альбом под названием Songs Of A Lost World.