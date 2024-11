Созданная ИИ композиция The Beatles поборется с Бейонсе за «Грэмми»

Газета The Washington Post выразила критику по поводу списка номинантов на премию, отметив, что в конкурсе участвует песня «Now and Then» от The Beatles. По мнению издания, композиция имеет приятную мелодию, но её номинация в категории «Запись года» кажется необоснованной, поскольку, если бы авторство принадлежало менее известному музыканту, произведение, скорее всего, не привлекло бы столь большого внимания.