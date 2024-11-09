Дмитрий Демешин: Мы внимательно относимся к вашим достижениям и рассчитываем на вас

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с выпускниками «Школы мэров» (18+). Успешно прошли обучение по федеральной программе глава Амурска Сергей Семенов и первый заместитель главы администрации Комсомольска-на-Амуре Владимир Резниченко. Они презентовали руководителю края свои итоговые работы — проекты, которые позволят усовершенствовать в муниципальных образованиях процессы предоставления гражданам жилья и привлечения инвесторов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
— Вы успешно завершили образовательную программу «Школа мэров». И мы внимательно относимся к вашим достижениям и рассчитываем на вас, на вашу работу на пользу жителей края. Но вы должны понравиться не нам, а людям, причем конкретными делами. Поэтому хочу обсудить с вами, что вы видите необходимым изменить, какие точки роста можете отметить на тех территориях, где уже работаете, — обратился Дмитрий Демешин к участникам встречи.
Ключевая фраза: Первый заместитель главы администрации Комсомольска-на-Амуре Владимир Резниченко рассказал, что в рамках программы слушателей обучали процессному управлению, а также технологиям бережливого производства.
— Так как я отвечаю за экономику и работу с инвесторами, то решил усовершенствовать процесс привлечения инвесторов в одну из сфер, а именно в сферу общественного питания и развлечений. Как показали наши исследования во время разработки мастер-плана, жители города отмечали, что им некуда сходить в свободное время, недостаточно мест для организации отдыха и досуга. Сейчас у нас есть льготы для малого бизнеса, есть помещения, и мы ждем инвесторов. Но за инвестором надо идти самим — предложить свободные ниши, лучшие места, создать условия, — отметил Владимир Резниченко.
Он добавил, что новый подход уже опробован совместно с администрацией Комсомольского района в сфере туризма. В районе есть прекрасные места для открытия глэмпингов и баз отдыха. Как итог один проект уже реализуется инвестором, два — на стадии оформления документов, еще два — в стадии проработки.
Глава Амурска Сергей Семенов выбрал для решения другую актуальную для жителей города проблему — возможность получить муниципальное жилье. Долгие годы процесс предоставления жилья был неэффективен: занимал от 79 дней, требовал до 10 посещений администрации и подготовки 40 документов. При этом не было гарантии, что подходящая квартира будет найдена.
— Мы оптимизировали и совместно с минцифры края цифровизировали процесс, теперь оформить жилье можно через портал «Госуслуги» (12+), кроме того, сократили количество документов. Нововведения уже внедрены и работают. Теперь вместо двух месяцев на получение доступного жилья гражданину нужно всего около 10 дней, заявку можно подать онлайн, а в администрацию прийти только один раз, чтобы получить ключи от квартиры, — рассказал Сергей Семенов.
В рамках встречи глава региона также попросил представителей администраций обратить внимание и найти решение тех проблем, которые он отмечал во время своих визитов в муниципалитеты: в Амурске — это мусор на улицах, в Комсомольске-на-Амуре — нарекания малого бизнеса из-за большого количества административных барьеров.
В заключение губернатор отметил, что, приходя на территорию, управленец должен понимать, как будет воздействовать на процессы, видеть точки роста, взаимодействовать и с жителями, и с бизнесом, защищая их интересы, при этом не отпуская решение проблемных вопросов на самотек, а обеспечивая системный контроль.