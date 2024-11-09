Дмитрий Демешин: Мы внимательно относимся к вашим достижениям и рассчитываем на вас

— Так как я отвечаю за экономику и работу с инвесторами, то решил усовершенствовать процесс привлечения инвесторов в одну из сфер, а именно в сферу общественного питания и развлечений. Как показали наши исследования во время разработки мастер-плана, жители города отмечали, что им некуда сходить в свободное время, недостаточно мест для организации отдыха и досуга. Сейчас у нас есть льготы для малого бизнеса, есть помещения, и мы ждем инвесторов. Но за инвестором надо идти самим — предложить свободные ниши, лучшие места, создать условия, — отметил Владимир Резниченко.