Приморью угрожает дефицит лекарств, внесенных в список жизненно необходимых

Минздрав Приморского края опроверг информацию о том, что в больницах не хватает необходимого для некоторых беременных препарата «Антирезусный иммуноглобулин». Однако, как выяснило ИА PrimaMedia, из продажи в аптеках постепенно исчезают недорогие лекарственные средства, внесенные в список жизненно необходимых и важнейших препаратов. Такие, допустим, как импортный противоопухолевый тамоксифен и обычный раствор хлорида натрия.
Резус отрицательный
Информация о том, что в медицинских организациях Приморья наблюдается дефицит антирезусного иммуноглобулина, не соответствует действительности, сообщили специалисты министерства здравоохранения региона.
«В Приморье на сегодняшний день препарат, который применяют при конфликтных беременностях (мать имеет отрицательный резус-фактор (Rh-), а отец — (Rh+)), имеется в достаточном количестве. Поэтому будущим мамочкам точно не стоит беспокоиться», — подчеркивают медики.
«Возникшая ситуация с антирезусным иммуноглобулином является федеральной проблемой, не региональной, она решается на другом уровне», — говорит президент Ассоциации «Фармацевтическое содружество», директор аптеки ТГМУ Наталья Назаренко.
Поставщики медикаментов уверены, что проблема нехватки иммуноглобулина, с которой столкнулись многие регионы России, — лишь один из «звоночков». Приморский край практически не производит собственных медикаментов, находится далеко от центров их производства и завоза из-за рубежа, а значит, уязвим с точки зрения логистики и лекарственной безопасности.
В ближайшей перспективе нам грозит столкнуться с нехваткой банального хлорида натрия, которым растворяют другие препараты. При существующей системе ограничений на стоимость лекарств особенно невыгодно везти издалека растворы — они занимают большой объем, а стоят недорого. Препараты, цены на которые фиксированы, стали постепенно из аптек исчезать.
Дешево — значит, невыгодно
Представитель одного из оптовых поставщиков медикаментов в Приморье, пожелавший остаться неизвестным, обрисовал картину, при которой «поставлять многие дешевые препараты, особенно растворы, невыгодно»: «Какой смысл работать, если логистика все съедает, а цены на жизненно важные препараты нельзя повышать? Что-то мы можем завезти с Хабаровского края, из “Дальхимфарма”, с остальным сложнее. Сейчас проблема с натрия хлоридом, который дешев».
Коммерческий директор филиала фармацевтической компании «Катрен» в Хабаровске Марина Родина отметила: «Для дистрибьюторов есть ограничения по объемам, они касаются и жизненно важных препаратов. Говоря конкретно про “натрия хлорид”, он тяжелый и дешевый, везти препарат из Москвы убыточно, и он мог не попасть в нашу матрицу. Существуют также вопросы с импортозамещением ряда позиций. Однако, если говорить об основной массе препаратов, то поставки идут в обычном режиме и в необходимых объемах».
Импортонезамещение
С формальной точки зрения, отсутствие определенных препаратов не является препятствием для лечения, когда продаются аналоги. Так дело обстоит, допустим, с противоопухолевым «Тамоксифеном». Его некоторое время вообще не поставляли, потом «импортозаместили», но потребителей качество отечественной продукции не удовлетворило.
В аптеках Владивостока продают российский тамоксифен, который онкологи не рекомендуют к применению. По-настоящему действенные таблетки — производства либо Германии, либо Австрии и Словении, называются они «Тамоксифен Гексал». Они отсутствуют в аптечной сети. В apteka.ru и сети «Монастырев» подтвердили, что во Владивостоке приобрести можно лишь отечественный препарат. Импортные таблетки нуждающиеся покупают по 3000 рублей за упаковку в Москве, в то время как российские стоят 270 рублей.
В то же время, в аптеках Владивостока и Приморья, судя по данным телефонного опроса, пока присутствуют лекарства из обязательного минимального ассортимента. Как правило, продается и хлорид натрия.
«Иная ситуация с тем, что поставляется по госпрограммам для льготных категорий. Как определяется начальная цена на конкурсе? Берутся коммерческие предложения реальных поставщиков, вычисляется среднее значение, которое в процессе торгов снижается. Цену заваливают», — говорит представитель анонимного дистрибутора из Владивостока.
«С вводом в гражданский оборот лекарственного препарата “Тамоксифен” отечественного производителя, действительно, некоторое время были перебои, при этом на сегодня на складах и в аптеках края препарат имеется в наличии, — вспоминает Наталья Назаренко. — Не в каждой аптеке обязательно должен быть любой из зарегистрированных в Государственном Реестре лекарственных препаратов. Аптеки подстраивают свой ассортимент под спрос, который, в том числе, зависит от наличия рядом лечебного учреждения, его профильной направленности. Существует обязательный перечень минимального ассортимента лекарственных препаратов, который утверждается правительством страны. Лекарства из этого списка должны быть в каждой аптеке.
На сегодня все препараты обязательного перечня в аптеках и на аптечных складах — в наличии. Случаются некоторые сбои с поставками медикаментов. В основном это связано с усложнившейся логистикой, тогда препарат может исчезнуть из аптек. Но, во-первых, ненадолго, во-вторых, в отличие от того же иммуноглобулина, в большинстве случаев препараты можно заменить. Многое зависит от профессионализма работников аптек. В одной скажут: нет такого препарата. В другой: мы вам сможем подобрать замену, полный аналог по международному непатентованному названию и назначенной лекарственной форме. Если есть синонимичный препарат, не полный аналог, то специалист порекомендует обратиться к врачу, чтобы тот подобрал замену из препаратов, имеющихся в наличии".
По словам Натальи Назаренко, существенные проблемы с лекарствами и защитными масками наблюдались несколько лет назад в начале пандемии Covid-19. Вместе с тем, даже если предположить, что сейчас не хватает каких-то антибиотиков, их всегда можно безболезненно заменить.
Сбои в логистике или препарат вообще уходит с рынка? Это легко проверить, как говорит Наталья Назаренко. На сайте Росздравнадзора размещен электронный сервис «Сведения о лекарственных средствах, вводимых в гражданский оборот».
Там, используя фильтры, можно увидеть, когда необходимый пациенту препарат был введен в гражданский оборот и выпущен в обращение. Сервис, конечно, больше ориентирован на специалистов. Использовать функционал поиска необходимого лекарства с помощью мобильного приложения «Честный знак» может любой гражданин при наличии смартфона.
Вопрос ответственности
«Ситуации с отсутствием медицинских препаратов случаются периодически, и, возможно, за это ответственны одни и те же люди, — считает хирург Дмитрий Шевцов. — Но, допустим, дефицит препаратов в период пандемии можно было объяснить: изоляция, прекращение торговых перевозок. В общем, форс-мажор. Что сейчас такое? Как минимум, халатность, несоответствие занимаемым должностям. Разберитесь, объявите выговоры, накажите штрафами организации, прибегните к административным (пока) мерам воздействия. Речь идет о жизнях людей, без преувеличения. Хлорид натрия — физраствор, которым растворяют и вводят внутривенно через капельницы все препараты».
Седьмого ноября ИА PrimaMedia сообщало о нехватке в Приморье антирезусного иммуноглобулина, жизненно необходимого беременным женщинам с отрицательным резус-фактором. Из ЕАО за некоторыми рецептурными препаратами из-за их отсутствия предлагают отправляться в Хабаровск. В последний раз серьезный дефицит определенных лекарственных препаратов наблюдался в Приморье в марте 2022 года, тогда потребовалось вмешательство краевой власти.