Приморью угрожает дефицит лекарств, внесенных в список жизненно необходимых

На сегодня все препараты обязательного перечня в аптеках и на аптечных складах — в наличии. Случаются некоторые сбои с поставками медикаментов. В основном это связано с усложнившейся логистикой, тогда препарат может исчезнуть из аптек. Но, во-первых, ненадолго, во-вторых, в отличие от того же иммуноглобулина, в большинстве случаев препараты можно заменить. Многое зависит от профессионализма работников аптек. В одной скажут: нет такого препарата. В другой: мы вам сможем подобрать замену, полный аналог по международному непатентованному названию и назначенной лекарственной форме. Если есть синонимичный препарат, не полный аналог, то специалист порекомендует обратиться к врачу, чтобы тот подобрал замену из препаратов, имеющихся в наличии".