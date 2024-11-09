Сбои в работе ChatGPT зафиксированы в США, Германии, Канаде и Британии

Пользователи Сети сообщают о сбоях в работе чат-бота с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT. Информация следует из данных портала Downdetector.
На 03:50 по московскому времени на ошибки жаловались 18 тысяч человек. Большая часть сообщений об ошибках приходит из Соединенных Штатов. Также на аналогичную проблему пожаловались юзеры из Великобритании, Германии и Канады.
Некоторые указывают на проблемы в работе самого сервиса (88%). Другие говорят о том, что невозможно получить доступ к веб-версии (10%). Третьи не могут зайти в свои аккаунты (2%).
Ранее пользователи массово сообщали о сбое в работе TikTok. Число недовольных в РФ достигало 5,5 тысячи человек.