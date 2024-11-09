Обвиняемого в присвоении 6 млн экс-директора Агентства развития бизнеса оправдали

Гендиректор АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» не признал вину и подал апелляционную жалобу. Красноярский краевой суд рассмотрел её в марте этого года и отменил приговор. Мужчину оправдали в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. За ним признано право на реабилитацию и разъяснён порядок возмещения вреда.