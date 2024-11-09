Обвиняемого в присвоении 6 млн экс-директора Агентства развития бизнеса оправдали

Оправдан обвиняемый в присвоении 6 млн руб. Александра Граматунова, гендиректор АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания», сообщает «Запад24».
Следствие считало, что 16 июля 2019 года он по своему заявлению, используя служебное положение и полномочия по распоряжению вверенных ему денег на депозитном счёте, получил с помощью перечисления со счёта организации на свой счёт под отчёт 6 млн руб., якобы для хознужд организации.
На следующий день он потратил миллионы на оплату своего кредита. Впоследствии обвиняемый не представил сведений об использовании денег на цели, указанные в обосновании их выдачи.
В ноябре 2023 Александру Граматунову огласили приговор. Центральный районный суд Красноярска тогда назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком.
Гендиректор АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» не признал вину и подал апелляционную жалобу. Красноярский краевой суд рассмотрел её в марте этого года и отменил приговор. Мужчину оправдали в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. За ним признано право на реабилитацию и разъяснён порядок возмещения вреда.
Зампрокурора Красноярского края Дмитрий Седых не согласился с позицией краевого суда. Он направил в вышестоящую инстанцию кассационное представление. Заместитель прокурора выражал несогласие с апелляционным приговором, считал его незаконным и необоснованным, поставленным с нарушениями норм уголовного и уголовно-процессуального законов. Кассационная инстанция оставила апелляционный приговор без изменений.