Раздали джаз: музыканты с мировым именем выступили во Владивостоке

Кроме того, на сцене прозвучали песни группы «UBEL», которую Варвара развивает вместе с братом. Вокалистка поделилась с залом своей личной традицией — перед любым концертом вспоминать или находить выпавший на этот день праздник. В этот раз искать не пришлось, в один день с концертом вышел их с братом новый альбом.