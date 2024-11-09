Раздали джаз: музыканты с мировым именем выступили во Владивостоке

В рамках XXI Международного джазового фестиваля (6+) Владивосток посетил российский джазовый ансамбль с мировым именем. 8 ноября в зале Приморской краевой филармонии артисты трио Олега и Натальи Бутман выступили для приморских меломанов вместе с солисткой, победительницей народного музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) в 2022 году Варварой Убель.
Трио Олега и Натальи Бутман — признанная величина мирового джаза. Артисты гастролировали по многим странам, выступали вместе с другими звездами. Олег Бутман также привозил их на гастроли в нашу страну. Он, кстати, внесен в американскую «Энциклопедию Джаза» Д. Лиза. У группы восемь сольных альбомов и шесть DVD-записей их концертов.
Концерт стоило посетить, чтобы понять, чем джаз навсегда цепляет своих поклонников. Четверо музыкантов в полете полной ритмогармонической свободы дополняли друг друга, в зависимости от композиции меняли инструменты и использовали совсем нетривиальные приемы.
За фортепиано сияла Наталья Бутман, в нескольких композициях она также исполнила ведущую вокальную партию. Ее супруг, Олег Бутман, чеканил за барабанной установкой не самые привычные уху, но характерные для джаза, «пять четвертых». За басовую партию отвечал Павел Протасов, в его арсенале был контрабас и электрогитара.
В рамках XXI Международного джазового фестиваля (6+) Владивосток посетил российский джазовый ансамбль с мировым именем Элина ИВАНОВА.
В программе концерта была джазовая классика, например, «On the sunny side of the street» Луи Армстронга, джазовая стилизация известных поп-песен, таких как «Toxic» Бритни Спирс и «Lean On» Major Lazer и DJ Snake, и композиции собственного сочинения четы Бутман.
Кроме того, на сцене прозвучали песни группы «UBEL», которую Варвара развивает вместе с братом. Вокалистка поделилась с залом своей личной традицией — перед любым концертом вспоминать или находить выпавший на этот день праздник. В этот раз искать не пришлось, в один день с концертом вышел их с братом новый альбом.
С полной самоотдачей артисты отыграли каждый номер программы, в перерывах непринужденно шутили и разговаривали с залом. Когда концерт подошел к концу, от организаторов фестиваля коллективу вручили благодарность, а зал требовал продолжения или хотя бы повторения программы. В ответ музыканты сообщили, что их во Владивостоке ждет еще два выступления в местном джаз-баре «Синкопа».
В рамках фестиваля Владивосток ждет еще очень много джаза. Напомним, открытие состоялось 3 ноября, а завершит фестиваль выступление квартета Армира Ли 22 ноября. Подробнее узнать о программе наши читатели могут здесь. Яркое музыкальное событие проходит в рамках национального проекта «Культура». Мероприятие идет при поддержке Правительства и министерства культуры Приморского края.