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Рассказываем, где отключили свет в Иркутске 9 ноября 2024

Свет отключили в Свердловском и Ленинском районах Иркутска 9 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Отключение света в Иркутске 9 ноября 2024 коснулось Свердловского и Ленинского районов. Помимо этого электроэнергия частично пропала в поселке Маркова и в Шелеховском районе. Об этом сообщает телеграмм-канал «Свет 38».

Отключение света в Иркутске 9 ноября 2024.

— Под отключение попала часть домов на улице Маршала Конева, посёлке Маркова, сёлах Смоленщина, Максимовщина, Баклаши, а также в близлежащих районах, — сказано в сообщении.

Сейчас специалисты выехали на место, чтобы установить, а в дальнейшем устранить причину отключения. Свет должны вернуть к трем часам дня. Вот где прошло отключение света в Иркутске 9 ноября 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 12 ноября парковка около торгового центра «Карамель» в Иркутске станет платной. Авто можно оставить бесплатно лишь первый час.