Начальник отдела уфимской компании предстал перед судом за то, что «кошмарил» подчиненных

Житель Уфы получил огромный штраф из-за коммерческого подкупа. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В ноябре прошлого года 33-летний начальник отдела акционерного общества потребовал от троих менеджеров вознаграждение за утверждение стимулирующих выплат, поощрений, начисление выплат и премий. В случае неповиновения он угрожал увольнением. Таким образом ему удалось «заработать» более 133 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Он не признал вину. Суд назначил ему штраф в два миллиона рублей и на три года лишил права занимать руководящие должности. Приговор еще не вступил в законную силу.
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