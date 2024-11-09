По прогнозам синоптиков, погода в Омской области будет переменчивой

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю омичей ждут «температурные качели»: потепление будет сменяться резким похолоданием. Схожие прогнозы дают сразу несколько источников.
Так, по данным телеграм-канала «МетеоОмск», с 9 по 11 ноября в Омске ожидается снег разной интенсивности, метель, порывистый ветер до 15−20 м\с. Денем 9 ноября температура воздуха составит −3…-8 градусов.
10 ноября наступит кратковременное потепление: до −3…-8 градусов ночью и −3…+2 градусов днем. Но уже 11 ноября, поданным того же сервиса, наступит резкое похолодание: ночью −9…-14, днем −6…-11.
Осадки разной интенсивности, но со спокойным южным и юго-восточным ветром ждут омичей и по данным Гидрометцентра России. По прогнозу синоптиков, завтра в Омской области потеплеет до −1. В ночь на понедельник, 11 ноября, температура опустится уже до −10 градусов, дневная температура составит −7 градусов. Самым холодным днем в период с 10 по 15 ноября станет четверг, 14 ноября. В ночь со среды температура опустится уже до −18 градусов, днем распогодится до −10.