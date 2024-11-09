По прогнозам синоптиков, погода в Омской области будет переменчивой

Осадки разной интенсивности, но со спокойным южным и юго-восточным ветром ждут омичей и по данным Гидрометцентра России. По прогнозу синоптиков, завтра в Омской области потеплеет до −1. В ночь на понедельник, 11 ноября, температура опустится уже до −10 градусов, дневная температура составит −7 градусов. Самым холодным днем в период с 10 по 15 ноября станет четверг, 14 ноября. В ночь со среды температура опустится уже до −18 градусов, днем распогодится до −10.