Актер из Новосибирска Никита Кологривый стал новым ведущим Comedy Club

Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, новосибирский актер Никита Кологривый стал новым ведущим Comedy Club. Он выступил вместе с Гариком Харламовым в юмористическом шоу 8 ноября.
Резидент Comedy, Харламов, объяснил причины кадровых перестановок. По его словам, Кологривый в интернете оскорбляет людей, а теперь он сможет смотреть им в глаза.
В новом выпуске сибиряк пообщался с Эльдаром Джараховым, у которого ранее бывал на подкасте. А также с коллегой по сериалу «Комбинация» Аленой Апиной.
Напомним, что гонорар Кологривого взлетел в десятки раз после скандала в Новосибирске.