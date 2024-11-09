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Актер из Новосибирска Никита Кологривый стал новым ведущим Comedy Club

Дебют Кологривого в качестве ведущего состоялся 8 ноября.

Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, новосибирский актер Никита Кологривый стал новым ведущим Comedy Club. Он выступил вместе с Гариком Харламовым в юмористическом шоу 8 ноября.

Резидент Comedy, Харламов, объяснил причины кадровых перестановок. По его словам, Кологривый в интернете оскорбляет людей, а теперь он сможет смотреть им в глаза.

В новом выпуске сибиряк пообщался с Эльдаром Джараховым, у которого ранее бывал на подкасте. А также с коллегой по сериалу «Комбинация» Аленой Апиной.

Напомним, что гонорар Кологривого взлетел в десятки раз после скандала в Новосибирске.

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