В Красноярске не будет памятника шаурме на Предмостной

Напомним, с предложением возвести памятник шаурме в начале ноября к главе города обратился Александр Шаран. Он зарегистрировал письмо на имя главы города, приложил к нему описание и макеты. По мнению бизнесмена, 25-метровая конструкция из бетона и арматуры с декоративными элементами могла бы стать местом притяжения горожан и туристов, и смотрелась бы органично в «гастрономической столице Сибири».