В Красноярске не будет памятника шаурме на Предмостной

Власти Красноярска отреагировали на предложение предпринимателя — владельца кафе быстрого питания об установке на Предмостной площади памятника шаурме. Журналист krsk.aif.ru получил ответ от администрации, в котором говорится, что согласовывать установку монумента не планируют.
«Предмостная площадь — знаковый внутригородской объект, который может рассматриваться только для размещения исторических монументов. Памятник шаурме, который предлагает установить красноярец, это арт-объект. По информации управления архитектуры, давать разрешение на его установку в городской среде ведомство не планирует», — отметили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, с предложением возвести памятник шаурме в начале ноября к главе города обратился Александр Шаран. Он зарегистрировал письмо на имя главы города, приложил к нему описание и макеты. По мнению бизнесмена, 25-метровая конструкция из бетона и арматуры с декоративными элементами могла бы стать местом притяжения горожан и туристов, и смотрелась бы органично в «гастрономической столице Сибири».