Кубок губернатора Иркутской области по КВН второй раз прошел в регионе

Кубок губернатора Иркутской области по КВН второй раз прошел в областном центре. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, за победу боролись три команды. Участники представили по два номера — «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание», каждое выступление оценивали по пятибалльной шкале.
— Кубок проходит именно 8 ноября — в день рождения КВН. Наш регион уделяет внимание развитию этого сообщества, поэтому недавно мы провели первую за 10 лет в регионе школу КВН и создали внушительное сообщество активистов движения, — рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
По результатам выступлений первое место отдали командам «USS» и «Раисы». Серебро завоевала «Сборная Иркутской области». Также жюри отметили хорошую актерскую игру девушек из команды «Раисы», поэтому вручили им специальный приз. «Лучшим актёром» стал член команды ИрГАУ «USS».
Сейчас команде «Сборная Иркутской области» предстоит принять участие в Первой лиге КВН, которая состоится 5 декабря в Перми.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что семьям военнослужащих передали ордена Мужества в Иркутске.