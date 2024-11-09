Кубок губернатора Иркутской области по КВН второй раз прошел в регионе

Кубок губернатора Иркутской области по КВН второй раз прошел в областном центре. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, за победу боролись три команды. Участники представили по два номера — «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание», каждое выступление оценивали по пятибалльной шкале.