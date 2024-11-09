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Стало известно, какая сумма туристического налога поступит от омских гостиниц

Планируется, что от нового налога в бюджет Омска поступит 32 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 8 ноября, директор департамента финансов администрации города Омска Ольга Илютикова назвала на пресс-конференции сумму, которую планирует получить городской бюджет от нового туристического налога. По словам главного финансиста города, в 2025 году она составит 32 млн рублей, однако прогноз предварительный.

Напомним, решение о введении нового туристического налога приняли депутаты Омского городского совета, оно было продиктовано изменениями в Налоговом кодексе РФ. Платить налог будут гостиницы. В 2025 году его сумма составит 1% от стоимости проживания и в последующие годы будет увеличиваться. Также депутаты планируют освободить гостиницы от сбора за проживание тех, кто приезжает в наш город не на отдых, а по работе.