Стало известно, какая сумма туристического налога поступит от омских гостиниц

Напомним, решение о введении нового туристического налога приняли депутаты Омского городского совета, оно было продиктовано изменениями в Налоговом кодексе РФ. Платить налог будут гостиницы. В 2025 году его сумма составит 1% от стоимости проживания и в последующие годы будет увеличиваться. Также депутаты планируют освободить гостиницы от сбора за проживание тех, кто приезжает в наш город не на отдых, а по работе.