Более 150 случаев заболевания мышиной лихорадкой зарегистрировали в Башкирии

С наступлением холодов и сокращением кормовой базы мелкие грызуны, как утверждают в Роспотребнадзоре, перемещаются в домостроения, в большинстве случаев — в хозяйственные постройки с запасами овощей, зерна, сена, или в которых содержатся домашний скот и птица.