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Более 150 случаев заболевания мышиной лихорадкой зарегистрировали в Башкирии

В Башкирии зафиксировали 156 пациентов с мышиной лихорадкой.

Источник: Комсомольская правда

За десять месяцев текущего года в Башкирии зарегистрировали 156 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Эти показатели, по словам специалистов, в 5,7 раза ниже среднемноголетнего уровня. Основными причинами и условиями заболевания мышиной лихорадкой называют «бытовой тип и активное посещение лесных массивов».

С наступлением холодов и сокращением кормовой базы мелкие грызуны, как утверждают в Роспотребнадзоре, перемещаются в домостроения, в большинстве случаев — в хозяйственные постройки с запасами овощей, зерна, сена, или в которых содержатся домашний скот и птица.

— Обеспечьте непроницаемость помещений. Закройте вентиляционные отверстия решётками с мелкими ячейками. Заделайте все мышиные ходы и щели. Разложите отравленные приманки (с учетом инструкции) или расставьте механические ловушки в укромных местах, труднодоступных для детей и домашних животных. Содержите жилье, хозпостройки и прилегающую территорию в чистоте, своевременно очищайте их от мусора, веток, листвы, — порекомендовали специалисты.

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