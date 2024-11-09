Сертификаты на жилье в Красноярском крае получат еще 268 детей-сирот

Для получения выплаты сирота должен обратиться в администрацию своего муниципалитета. В числе требований — наличие стажа работы, претендент может быть студентом, проходить военную службу, у него не должно быть неснятой или непогашенной судимости, задолженностей по алиментам. Такие требования установлены, чтобы обеспечить жильем в первую очередь социально адаптированных граждан, которые работают, имеют семью и нуждаются в улучшении жилищных условий, отмечает пресс-служба регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.