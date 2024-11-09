Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сертификаты на жилье в Красноярском крае получат еще 268 детей-сирот

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До конца года в крае еще 268 детей-сирот получат сертификаты на покупку жилья.

Источник: НИА Красноярск

Номинал каждого сертификата — 3,7 млн рублей, действителен он в течение семи месяцев. Средства можно направить на покупку готового жилья в пределах Красноярского края. Дополнительно разрешается использовать собственные или заемные средства, материнский капитал.

Для получения выплаты сирота должен обратиться в администрацию своего муниципалитета. В числе требований — наличие стажа работы, претендент может быть студентом, проходить военную службу, у него не должно быть неснятой или непогашенной судимости, задолженностей по алиментам. Такие требования установлены, чтобы обеспечить жильем в первую очередь социально адаптированных граждан, которые работают, имеют семью и нуждаются в улучшении жилищных условий, отмечает пресс-служба регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«В начале этого года 307 детей-сирот уже смогли получить сертификаты на общую сумму миллиард рублей и приобрести квартиры по своему выбору. При осенней корректировке бюджета финансирование этой программы увеличено на миллиард рублей. Мы сможем дополнительно обеспечить сертификатами еще не менее 268 детей», — прокомментировала заместитель министра строительства и ЖКХ края Елена Цитович.

недвижимость