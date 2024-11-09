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После нападения в Омске рэпер Кишлак возит с собой шокер и охрану

Нынешним летом в Омске артисту сорвали концерт.

Источник: Комсомольская правда

В интервью на Youtube-канале «Пушка» рэпер Кишлак (настоящее имя Максим Фисенко) вновь вспомнил инцидент, который случился с ним 4 июля в Омске.

Кишлак должен был выступить в баре «Викинг», однако перед концертом в гримерку музыкантов ворвались неизвестные и со словами «Концерта не будет!» распылили перцовый баллончик. Выступление было сорвано, артисту пришлось обратиться за медицинской помощью.

Как заявил Фисенко, после этого случая он принял усиленные меры безопасности.

«Я с собой теперь ношу “перец” и шокер. Никого не боюсь. С охраной, бывает, хожу», — заявил он «Пушке».