После нападения в Омске рэпер Кишлак возит с собой шокер и охрану

В интервью на Youtube-канале «Пушка» рэпер Кишлак (настоящее имя Максим Фисенко) вновь вспомнил инцидент, который случился с ним 4 июля в Омске.
Кишлак должен был выступить в баре «Викинг», однако перед концертом в гримерку музыкантов ворвались неизвестные и со словами «Концерта не будет!» распылили перцовый баллончик. Выступление было сорвано, артисту пришлось обратиться за медицинской помощью.
Как заявил Фисенко, после этого случая он принял усиленные меры безопасности.
«Я с собой теперь ношу “перец” и шокер. Никого не боюсь. С охраной, бывает, хожу», — заявил он «Пушке».