После нападения в Омске рэпер Кишлак возит с собой шокер и охрану

Кишлак должен был выступить в баре «Викинг», однако перед концертом в гримерку музыкантов ворвались неизвестные и со словами «Концерта не будет!» распылили перцовый баллончик. Выступление было сорвано, артисту пришлось обратиться за медицинской помощью.