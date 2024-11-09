На дорогах Уфы за сутки в авариях пострадали четыре человека

Как отмечают в дорожной полиции, за сутки сотрудники ДПС пресекли 357 нарушений правил дорожного движения. В том числе, 70 нарушителей не пристегивали ремень безопасности, 22 водителя не уступили дорогу пешеходам, 28 перевозили детей без специального кресла. К ответственности привлекли и 26 пешеходов за нарушения требований ПДД.