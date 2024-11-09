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На дорогах Уфы за сутки в авариях пострадали четыре человека

В Уфе за сутки задержали 7 нетрезвых водителей.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Уфе сотрудники дорожной полиции задержали семерых водителей, севших за руль в состоянии опьянения и еще пятерых без прав.

Как сообщает отдел ГАИ по башкирской столице, всего 8 ноября в городе зарегистрировано 47 автомобильных аварий, в которых пострадали 4 человека.

Как отмечают в дорожной полиции, за сутки сотрудники ДПС пресекли 357 нарушений правил дорожного движения. В том числе, 70 нарушителей не пристегивали ремень безопасности, 22 водителя не уступили дорогу пешеходам, 28 перевозили детей без специального кресла. К ответственности привлекли и 26 пешеходов за нарушения требований ПДД.

Напомним, ранее в ГАИ по Башкирии анонсировали массовые и сплошные проверки на дорогах. Профилактические мероприятия будут продолжаться все выходные.

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