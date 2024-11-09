Школу на 550 мест построят в Одинцовском городском округе

«По итогам взаимодействия с Росимуществом из федеральной собственности в муниципальную собственность Одинцовского городского округа безвозмездно передан земельный участок площадью 1,5 га для строительства школы на 550 мест в селе Перхушково. В настоящее время в селе Перхушково действует одноэтажная школа, в следующем году ей исполнится 115 лет. Учреждение рассчитано на 150 учеников, здесь учатся школьники, приезжающие из села Юдино, дер. Крюково и Трубачеевка. В связи с тем, что школа перегружена, а также в ней нет актового и спортивного зала и специальных кабинетов для физики, химии, информатики, администрацией округа принято решение о строительстве новой школы. Именно для этих целей и передан земельный участок из федеральной собственности на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.