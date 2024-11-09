Погода приготовила жителям Хабаровского края новое испытание

На юге региона ожидаются дожди и мокрый снег, в центральных районах — мокрый снег, а на севере края — снег. Также синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 15−20 метров в секунду, налипании мокрого снега и возможном образовании гололеда на дорогах.