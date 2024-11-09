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Погода приготовила жителям Хабаровского края новое испытание

Синоптики предупредили о сильном ветре, осадках и гололеде в Хабаровском крае 10—11 ноября.

Сейчас в Ричмонде: +16° 6 м/с 39% 761 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 10 и 11 ноября ожидаются неблагоприятные погодные условия. Местами пройдут осадки в виде дождя и снега, а также усилится ветер. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На юге региона ожидаются дожди и мокрый снег, в центральных районах — мокрый снег, а на севере края — снег. Также синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 15−20 метров в секунду, налипании мокрого снега и возможном образовании гололеда на дорогах.

Особенно сложная ситуация прогнозируется в Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском районах. Ветер и плохая погода могут повлиять на работу транспорта, привести к авариям на объектах ЖКХ и ТЭК. Также существует угроза повреждения слабых конструкций и падения деревьев.