Погода приготовила жителям Хабаровского края новое испытание

В Хабаровском крае 10 и 11 ноября ожидаются неблагоприятные погодные условия. Местами пройдут осадки в виде дождя и снега, а также усилится ветер. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На юге региона ожидаются дожди и мокрый снег, в центральных районах — мокрый снег, а на севере края — снег. Также синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 15−20 метров в секунду, налипании мокрого снега и возможном образовании гололеда на дорогах.
Особенно сложная ситуация прогнозируется в Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском районах. Ветер и плохая погода могут повлиять на работу транспорта, привести к авариям на объектах ЖКХ и ТЭК. Также существует угроза повреждения слабых конструкций и падения деревьев.